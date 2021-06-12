Два человека погибли в результате стрельбы в штате Джорджия
Два человека погибли, семь пострадали в результате стрельбы в городе Саванна в американском штате Джорджия. Об этом сообщает телеканал WJCL.
По данным СМИ, инцидент произошел в пятницу около 21:00 по местному времени (04:00 субботы по московскому времени) неподалеку от отделения полиции. Местные жители услышали звуки выстрелов и вызвали правоохранителей.
Как сообщили местные власти, два человека скончались от полученных ранений, семеро пострадавших госпитализированы.
Возможная причина стрельбы пока не известна, полицейские ведут поиск подозреваемых.
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