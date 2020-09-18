Два человека погибли в ДТП в Волгограде

Грузовик и автомобиль Land Rover столкнулись в Волгограде, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что погибли водитель внедорожника и его пассажир. Еще три человека, в том числе грудной ребенок, госпитализированы. Их состояние не уточняется.

Инцидент произошел на пересечении Проезда Дорожников и улицы Краснополянской. По предварительным данным, авария произошла из-за игнорирования водителем Land Rover знака «уступи дорогу».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.


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ФОТО: depositphotos.com
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