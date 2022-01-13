Два человека погибли в ДТП в Татарстане
13 января 202221:56
Два человека стали жертвами ДТП в Альметьевском районе Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.
Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Дорожный инцидент произошел на 5-м км трассы Кузайкино - Нурлат.
Погибшие - водитель и пассажир - находились легковом автомобиле. Водитель был 1997 года рождения, его пассажирка - 1987. Среди пострадавших пять человек, один из которых был госпитализирован.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru