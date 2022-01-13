Два человека погибли в ДТП в Татарстане

Два человека стали жертвами ДТП в Альметьевском районе Татарстане. Об этом сообщает ТАСС.

Столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль. Дорожный инцидент произошел на 5-м км трассы Кузайкино - Нурлат.

Погибшие - водитель и пассажир - находились легковом автомобиле. Водитель был 1997 года рождения, его пассажирка - 1987. Среди пострадавших пять человек, один из которых был госпитализирован.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.