Происшествия
Среди пострадавших - двое несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».
Два человека погибли в ДТП в Карелии
13 июля09:00
Два человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля KIA Optima и микроавтобуса Renault в Карелии, сообщает региональное управление МВД.
Авария произошла накануне вечером на трассе «Сортавала». Жертвами ДТП стали водитель KIA и его пассажир.
Среди пострадавших - двое несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».
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