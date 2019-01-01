Два человека погибли в ДТП в Карелии

Два человека погибли и девять пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля KIA Optima и микроавтобуса Renault в Карелии, сообщает региональное управление МВД.

Авария произошла накануне вечером на трассе «Сортавала». Жертвами ДТП стали водитель KIA и его пассажир.

Среди пострадавших - двое несовершеннолетних, сообщает «Интерфакс».

