Происшествия
Всего в автобусе находились 11 пассажиров.
Два человека погибли в ДТП в Челябинской области
19 июня21:18
Пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста Челябинской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного ГИБДД.
Водитель автобуса не уступил дорогу автомобилю с прицепом. На месте происшествия погибли пассажиры автобуса - мужчина и женщина.
Семь человек госпитализированы, три из них в реанимации.
Всего в автобусе находились 11 пассажиров.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
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