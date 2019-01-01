Два человека погибли в ДТП в Челябинской области

Пассажирский автобус и грузовик столкнулись возле Златоуста Челябинской области, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе областного ГИБДД.

Водитель автобуса не уступил дорогу автомобилю с прицепом. На месте происшествия погибли пассажиры автобуса - мужчина и женщина.

Семь человек госпитализированы, три из них в реанимации.

Всего в автобусе находились 11 пассажиров.

