Два человека погибли в ДТП с мусоровозом в Калининградской области
Водитель мусоровоза и рабочий, стоявшие рядом с автомобилем, погибли в ДТП в Славском районе Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прокуратуру региона.
Отмечается, что сигнал о происшествии поступил в пятницу в 15:50 по местному времени (16:50 по Москве).
По предварительным данным, автомобиль Nissan наехал на двух человек, стоявших рядом с мусоровозом.
«Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил техники безопасности и охраны труда», — сообщили в прокуратуре.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+8 947 / сут.
Умерли
123 тыс.+377 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+8 530 / сут.
- Два человека погибли в ДТП с мусоровозом в Калининградской области
- Эксперт рассказал о самом надежном пароле
- В Гидрометцентре предупредили о начале сезона смерчей в Черном море
- Представитель Госдепартамента посетит Грузию, Азербайджан и Армению
- В Бразилии разрешили ограниченные импорт и применение вакцины «Спутник V»
- Власти США обвинили гражданку Латвии в участии в хакерской группировке
- Мурашко оценил долю россиян с иммунитетом к COVID-19
- Путин назвал Австрию надежным партнером России в Европе
- Дерипаска: У Путина карт-бланш до 2030 года
- Вильфанд: Прошедший май стал одним из самых теплых в истории метеонаблюдений
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru