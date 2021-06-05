Два человека погибли в ДТП с мусоровозом в Калининградской области

Водитель мусоровоза и рабочий, стоявшие рядом с автомобилем, погибли в ДТП в Славском районе Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на прокуратуру региона.

Отмечается, что сигнал о происшествии поступил в пятницу в 15:50 по местному времени (16:50 по Москве).

По предварительным данным, автомобиль Nissan наехал на двух человек, стоявших рядом с мусоровозом.

«Прокуратурой организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдения правил техники безопасности и охраны труда», — сообщили в прокуратуре.

