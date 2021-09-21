Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой

ДТП с участием фуры и микроавтобуса произошло в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

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Авария произошла около девяти вечера в понедельник. Предварительно, водитель фуры сел за руль в нетрезвом состоянии из-за чего не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Два человека погибли на месте происшествия. Еще трое были госпитализированы с травмами.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТП
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