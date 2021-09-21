Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой

Авария произошла около девяти вечера в понедельник. Предварительно, водитель фуры сел за руль в нетрезвом состоянии из-за чего не справился с управлением и врезался в микроавтобус.

Два человека погибли на месте происшествия. Еще трое были госпитализированы с травмами.

