Два человека погибли в ДТП с микроавтобусом и фурой
21 сентября 202100:55
ДТП с участием фуры и микроавтобуса произошло в Новошахтинске Ростовской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.
Авария произошла около девяти вечера в понедельник. Предварительно, водитель фуры сел за руль в нетрезвом состоянии из-за чего не справился с управлением и врезался в микроавтобус.
Два человека погибли на месте происшествия. Еще трое были госпитализированы с травмами.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,3 млн+19 744 / сут.
Умерли
199 тыс.+778 / сут.
Выздоровели
6,5 млн+11 992 / сут.
- РФ возобновляет авиасообщение с четырьмя странами
- Байден уведомил Конгресс о планах по увеличению квоты приема беженцев
- В Петербурге план по вакцинации выполнен на 61%
- Руководство «Спартака» заявило о доверии тренеру Витории
- В правительстве заявили о подготовке экономики к глобальному энергопереходу
- Турция не признала выборы в Госдуму в Крыму
- Пентагон заявил о нанесении удара по одному из лидеров «Аль-Каиды»
- ЦСКА обыграл «Спартак» в матче РПЛ
- Захарова ответила Евросоюзу на критику выборов в Госдуму
- Жертвам стрельбы в Перми было от 18 до 66 лет
20 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru