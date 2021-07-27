Два человека погибли в ДТП под Ульяновском
27 июля 202100:05
ДТП с участием грузовика произошло в Ульяновской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.
Отмечается, что водитель легкового автомобиля потерял управление из-за чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.
Оба погибших находились в легковом автомобиле.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru