Два человека погибли в ДТП под Ульяновском

ДТП с участием грузовика произошло в Ульяновской области, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную полицию.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля потерял управление из-за чего выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с грузовиком.

Оба погибших находились в легковом автомобиле.

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ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ДТПУльяновская Область
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