Два человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, неизвестный открыл стрельбу в учреждении, его жертвами стали две женщины. Как отметили в полиции, подозреваемый задержан.

Глава округа Принс-Джорджс, штат Мэриленд выразила соболезнования семьям погибших.

