Два человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд
9 октября 202104:50
Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, неизвестный открыл стрельбу в учреждении, его жертвами стали две женщины. Как отметили в полиции, подозреваемый задержан.
Глава округа Принс-Джорджс, штат Мэриленд выразила соболезнования семьям погибших.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru