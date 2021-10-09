Два человека погибли при стрельбе в американском штате Мэриленд

Как минимум два человека погибли в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Мэриленд. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

По данным телеканала, неизвестный открыл стрельбу в учреждении, его жертвами стали две женщины. Как отметили в полиции, подозреваемый задержан.

Глава округа Принс-Джорджс, штат Мэриленд выразила соболезнования семьям погибших.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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