Два человека погибли при пожаре в Саратовской области
Частный дом сгорел в ночь на 3 января в Вольском районе Саратовской области, жертвами пожара стали два человека. Такое сообщение сделало управление СК РФ по региону.
«После тушения огня в ходе разбора конструкций сгоревшего деревянного дома были обнаружены останки тел 72-летнего мужчины и 65-летней женщины», - указано в сообщении.
РИА Новости со ссылкой на местное управление МЧС передает, что дом по улице Лесная в поселке Тепловка полностью уничтожен огнем. Следователи начали проверку. По предварительным данным, причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем.
Отмечается, что огонь не получалось ликвидировать на протяжении двух с половиной часов, поскольку огонь охватил всю площадь в 65 кв. м.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru