Два человека погибли при пожаре в больнице Кирова

Два человека погибли в результате пожара в Инфекционной клинической больнице в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.

«Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек», — приводит сообщение ведомства ТАСС.

Возгорание началось в одной из палат пятого корпуса третьего отделения больницы, отмечает РИА ФАН. Причина пожара уточняется, на месте ЧП работают специалисты.

Пациентов, эвакуированных из больницы, направили на лечение в другие медучреждения Кирова, сообщает телеканал «360».

