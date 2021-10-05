Два человека погибли при пожаре в больнице Кирова
Два человека погибли в результате пожара в Инфекционной клинической больнице в Кирове. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС РФ по региону.
«Погибли два человека, травмированных нет, спасены шесть человек, эвакуированы 36 человек», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Возгорание началось в одной из палат пятого корпуса третьего отделения больницы, отмечает РИА ФАН. Причина пожара уточняется, на месте ЧП работают специалисты.
Пациентов, эвакуированных из больницы, направили на лечение в другие медучреждения Кирова, сообщает телеканал «360».
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