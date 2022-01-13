Два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве

Два человека погибли в результате падения лифта в «Президент-Отеле» в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

По данным агентства, жертвами стали двое рабочих, ремонтировавших лифт.

Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.




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ФОТО: РИА Новости / Алексей Ничукин
ТЕГИ:МоскваЛифт
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