Два человека погибли при падении лифта в «Президент-Отеле» в Москве

Обвал рынка акций РФ стал рекордным с марта 2020 года Генсек ООН считает критически важным диалог РФ с США и НАТО ЕС официально вновь продлил антироссийские санкции Первые подразделения десантников РФ из состава миротворцев ОДКБ вернулись из Казахстана Памятник Минину и Пожарскому на Красной площади демонтировали