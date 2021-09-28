Два человека погибли при обрушении пешеходного моста под Пермью
Два человека погибли в результате обрушения надземного пешеходного перехода в Пермском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.
ЧП произошло в 04:15 (02:15 мск) на 50-м км дороги Р-242 Пермь - Екатеринбург. По предварительной информации, водитель грузовика МАN не опустил кузов своего автомобиля и, проезжая под пешеходным мостом, задел конструкцию. Строение рухнуло на грузовую машину и микроавтобус «Газель», который двигался во встречном направлении, пишут Известия.
«В результате ДТП оба водителя от полученных травм скончались на месте», — цитирует РЕН ТВ сообщение пресс-службы.
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