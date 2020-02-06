Два человека погибли, десятки ранены в Италии при аварии скоростного поезда

Скоростной поезд в Италии попал в катастрофу. Состав, который следовал по маршруту Милан — Болонья, сошел с рельсов в провинции Лоди утром в четверг, 6 февраля, сообщает RT со ссылкой на Corriere della Sera.

По последним данным, в результате крушения поезда погибли два человека, один из которых машинист поезда. Еще порядка 30 пострадали, пишут «Известия».

На месте катастрофы работают бригады скорой помощи и спасатели. О причинах аварии пока ничего неизвестно. Обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает РЕН ТВ. Опрокинулись локомотив и два вагона. Движение поездов по ветке временно остановлено.

