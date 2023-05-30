Два человека обратились за медпомощью после ЧП с дронами в Москве
30 мая 202309:38
Два человека обратились за медицинской помощью после атаки беспилотников в Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Ранее градоначальник заявил, что после атаки дронов в нескольких зданиях были зафиксированы незначительные повреждения, напоминает RT. Никто из горожан серьезно не пострадал.
«Госпитализация никому не потребовалась ... помощь была оказана на месте», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
На местах ЧП работают экстренные службы столицы и бригады скорой помощи, отмечает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru