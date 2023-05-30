Два человека обратились за медпомощью после ЧП с дронами в Москве

Ранее градоначальник заявил, что после атаки дронов в нескольких зданиях были зафиксированы незначительные повреждения, напоминает RT. Никто из горожан серьезно не пострадал.

«Госпитализация никому не потребовалась ... помощь была оказана на месте», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

На местах ЧП работают экстренные службы столицы и бригады скорой помощи, отмечает Ura.ru.

