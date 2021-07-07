Два человека были ранены в результате стрельбы в Киеве

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что в украинской столице проводится специальная полицейская операция по задержанию злоумышленника, расстрелявшего двух человек, сообщает пресс-служба национальной полиции.

По данным правоохранителей, сотрудники патрульной полиции выехали на вызов на Голосеевский проспект, где владелец помещения выстрелил в них из охотничьего ружья, после чего забаррикадировался в квартире.

В результате полицейский был ранен в руку, а гражданский - в лицо. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

«Принимаются все меры, направленные на задержание правонарушителя. Задействованы спецназовцы», - добавил Крищенко.



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