Два бизнесмена из России найдены мертвыми в Испании

Бездыханные тела двух российских предпринимателей обнаружены на вилле в испанском городе Дения. По предварительным данным, смерть насупила в результате отравления угарным газом, информирует испанское издание Informacion.

Личности погибших пока не уточняются, известно, что обоим было по 62 года. Тела лежали в разных комнатах. На них не найдено никаких следов насилия, также нет признаков возможного взлома дома, отмечает Ura.ru.

Вскрытие тел подтвердило, что мужчины скончались от отравления угарным газом. Полиция предполагает, что причиной трагедии стал неисправный газовый котёл.

