Два автобуса с детьми столкнулись в Туапсе

Два автобуса, которые перевозили детей, столкнулись в Туапсинском районе на Кубани, сообщил «Интерфакс».

Отмечается, что у одного из них отказали тормоза, и он врезался во впереди идущий автобус. В результате происшествия пострадали девять человек, среди них восемь детей. Сейчас они доставлены в больницу.

Автобусы состояли в колонне из 10 машин. Все они перевозили детей. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, один из автобусов загорелся после столкновения.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ДетиАварияАвтобусыКраснодарский КрайКубань
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