Два автобуса и маршрутка попали в ДТП в Сергиевом Посаде
26 февраля 202015:53
Массовое ДТП произошло в среду в центре Сергиева Посада. На пересечении проспекта Красной Армии и улицы Кооперативной столкнулись два автобуса, маршрутка и ещё два автомобиля, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
По словам очевидцев, в результате ДТП скончался 57-летний водитель автобуса.
На месте работают сотрудники ГИБДД.
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