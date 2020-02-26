Два автобуса и маршрутка попали в ДТП в Сергиевом Посаде

Массовое ДТП произошло в среду в центре Сергиева Посада. На пересечении проспекта Красной Армии и улицы Кооперативной столкнулись два автобуса, маршрутка и ещё два автомобиля, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».

По словам очевидцев, в результате ДТП скончался 57-летний водитель автобуса.

На месте работают сотрудники ГИБДД.

