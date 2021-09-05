«Дунаевский» протаранил бок «Гулливера» на Неве

Следственный комитет в Санкт-Петербурге инициировал доследственную проверку по факту столкновения двух теплоходов на Неве. Информация об этом появилась на официальном сайте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Авария на реке произошла минувшей ночь. Прогулочный теплоход «Гулливер», на борту которого было более 30 пассажиров, вышел в акваторию Невы с причала набережной реки Мойки. В районе Петропавловской крепости капитан предупредил своего коллегу с теплохода «Дунаевский», следовавшего рядом, о предстоящем манёвре.

Несмотря на оповещение, произошло столкновение. «Дунаевский» врезался в левый борт «Гулливера». Пассажиры были эвакуированы на плавучий понтон, никто не пострадал. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



