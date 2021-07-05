ДТП в Зимбабве унесло жизни 20 человек

Как минимум 20 человек погибли в ДТП на юго-западе Зимбабве на трассе Масвинго - Мбалабала. Об этом пишет полиция южноафриканской страны в своем аккаунте в Twitter.

По данным ведомства, причиной столкновения двух автомобилей стал выезд на встречную полосу одного из них. По предварительным сведениям, у нарушившего правила участника движения лопнула шина.

В результате ДТП не менее 20 человек погибли и три человека пострадали. Они госпитализированы, об их состоянии не сообщается.


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ФОТО: pixabay.com
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