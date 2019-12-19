ДТП на Алтае унесло жизни четырех полицейских
Пять человек стали жертвами крупного ДТП, произошедшего в Алейском районе Алтайского края.
Инцидент произошел 19 декабря возле села Красный Яр на трассе А-322, сообщает РИА Новости.
Столкнулись автомобили Toyota Fielder и ВАЗ-2107. В «семерке» находились пятеро сотрудников полиции. Четверо из них погибли на месте, одна сотрудница была госпитализирована. Во второй машине погиб один человек, еще двое были госпитализированы.
Отмечается, что в ВАЗ-2107 находились сотрудники паспортной службы МВД, которые возвращались домой после командировки в Барнаул, сообщает «Свободная пресса».
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