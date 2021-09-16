«Достигли понимания». Захарова рассказала о выплатах из-за теракта над Синаем

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посольству России в Каире удалось выйти на принципиальное понимание с египетской стороной по вопросу материальных выплат семьям погибших в крушении самолёта над Синаем в 2015 году, сообщает РИА Новости.

По её словам, в настоящее время прорабатываются конкретные детали.

«Надеемся, что соответствующие договоренности будут оперативно согласованы... Будем и далее этому всячески содействовать», - резюмировала Захарова.

Самолёт Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 9268 Шарм эш-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение в Египте 31 октября 2015 года, погибли все, кто был на борту: 217 пассажиров и семь членов экипажа.

Президент России Владимир Путин заявил, что убийство россиян на Синае - в числе наиболее кровавых по числу жертв преступлений, и виновных найдут в любой точке планеты и покарают, сообщает RT.

