Доставщики еды устроили массовую драку в Москве





В Российской столице произошла массовая стычка между курьерами двух служб доставки еды «Яндекс» и «Delivery club». Как говорят очевидцы происшествия, в потасовке участвовали до трёх десяток человек.

Когда на место драки подъехали сотрудники МВД, доставщики еды разбежались, однако через некоторое время вернулись на место стычки и продолжили выяснять отношения, передает ОТР. Схватка проходила неподалёку от McDonald’s на северо-западе Москвы.

Администрация «Яндекс.Еды» сообщила, что служба безопасности компании пытается установить причины произошедшего, а также выясняет, какое отношение к стычке имеют курьеры партнеров. Там также утверждают, что между курьерами, которые взаимодействуют с разными сервисами, нет неприязни, нередко они даже помогают друг другу.

