Доставщик еды едва не изнасиловал клиентку в Петербурге
Курьер по доставке еды в Санкт-Петербурге предпринял попытку изнасиловать клиентку, которой он принёс заказ, сообщили РИА Новости в региональном главке МВД. Всё случилось, когда подозреваемый доставил в квартиру 20-летней девушки еду из ресторана быстрого питания. Он напал на пострадавшую, когда понял, что она одна в квартире.
Однако девушка сумела отбиться от нападавшего и криком позвать на помощь. Испугавшись несостоявшийся насильник убежал. На следующий день его задержали на одной из улиц Санкт-Петербурга. Как отмечает «Свободная пресса», им оказался уроженец одной из бывших республик СССР, в северной столице он трудился нелегально.
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