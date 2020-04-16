Домработница с Украины вынесла миллионы из квартиры в Москве
В Москве уроженку Украины подозревают в краже крупной суммы у столичного бизнесмена, который возглавляет одну из крупных фармацевтических компаний.
Женщина три года назад приехала в столицу из Луганска и устроилась домработницей — в ее обязанности входила уборка в квартире самом высоком жилом здании Европы недалеко от станции метро «Аэропорт».
Со временем женщина вошла в доверие к хозяевам, ей вручили комплект ключей. Кроме того, она нередко оставалась в квартире одна.
В один из дней владелец квартиры, вернувшись дней, не досчитался крупной суммы денег. Кроме того, исчезли некоторые драгоценности. При этом замки в квартиру взломаны не были. Сумма ущерба оценена в 3 млн рублей.
В настоящее время полиция разыскивает гражданку Украины, сообщает сайт KP.Ru.
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