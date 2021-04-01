Домашний арест лидеру движения «За новый социализм» Платошкину продлили до лета
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до 2 июня продлил домашний арест лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, сообщает ТАСС
В Следственном комитете считают, что Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».
Свою вину политик отрицает.
Платошкин был арестован в начале июня 2020 года, сообщает «Свободная пресса». Лидер КПРФ Зюганов заявил, что считает преследование лидера движения «За новый социализм» желанием властей «заткнуть рот любым проявлениям недовольства».
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