Домашний арест лидеру движения «За новый социализм» Платошкину продлили до лета

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и до 2 июня продлил домашний арест лидеру движения «За новый социализм» Николаю Платошкину, сообщает ТАСС

В Следственном комитете считают, что Платошкин распространял недостоверную информацию о коронавирусе. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статьям «склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков» и «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

Свою вину политик отрицает.

Платошкин был арестован в начале июня 2020 года, сообщает «Свободная пресса». Лидер КПРФ Зюганов заявил, что считает преследование лидера движения «За новый социализм» желанием властей «заткнуть рот любым проявлениям недовольства».

