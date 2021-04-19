Дом в Нижегородской области, где взорвался газ, горит по всей площади

Пожар охватил по всей площади жилой дом в селе Маргуша в Нижегородской области, где в понедельник вечером взорвался газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, трехэтажный жилой дом горит по всей площади. В пресс-службе МЧС России уточнили, что из здания были эвакуированы 32 человека. Ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадали три человека. По предварительной информации, под завалами погиб грудной ребенок.

Взрыв прогремел на третьем этаже, на третьем и втором этажах обрушились несколько квартир. Всего в здании 27 квартир. По имеющимся сведениям, причиной взрыва послужила утечка газа из-за неисправности оборудования.

На месте происшествия работают 78 человек и 28 единиц техники. Возгоранию присвоили максимальный уровень сложности.

