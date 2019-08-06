Дом Михаила Круга посетил подозреваемый в его убийстве мужчина
Полицейские привели в дом музыканта Михаила Круга подозреваемого в его убийстве мужчину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сестру певца Ольгу.
По информации издания, дом в Твери, в котором произошло убийство Круга, был оцеплен днем 6 августа. Сотрудники полиции попросили всех покинуть здание и провели там около получаса с неизвестным мужчиной в наручниках.
По предварительной версии, полиция проводила следственный эксперимент.
Напомним, Круг был расстрелян в своем доме в Твери летом 2002 года. Виновных в смерти музыканта до сих пор не нашли.
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