Дом Михаила Круга посетил подозреваемый в его убийстве мужчина

Полицейские привели в дом музыканта Михаила Круга подозреваемого в его убийстве мужчину. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сестру певца Ольгу.

По информации издания, дом в Твери, в котором произошло убийство Круга, был оцеплен днем 6 августа. Сотрудники полиции попросили всех покинуть здание и провели там около получаса с неизвестным мужчиной в наручниках.

По предварительной версии, полиция проводила следственный эксперимент.

Напомним, Круг был расстрелян в своем доме в Твери летом 2002 года. Виновных в смерти музыканта до сих пор не нашли.





