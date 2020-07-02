Дочери футболиста Малафеева грозит тюремный срок до 15 лет

Дочь экс-вратаря ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева подозревается в торговле наркотиками, за что ей может грозить тюрьма. Об этом сообщает РИА Новости Спорт со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Как пишет агентство, в настоящее время девушка находится в психиатрическом диспансере, где проходит экспертизу. По данным агентства, обвинение в сбыте наркотиков предусматривает срок до 15 лет лишения свободы.

Дочке Малафеева на данный момент 16 лет. Следствие завело уголовное дело о незаконном обороте наркотиков в значительном размере.



