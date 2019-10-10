Дочь Папанова опровергла смерть матери

Дочь артиста Анатолия Папанова и Надежды Каратаевой Елена сообщила, что её мать находится в реанимации. Врачи, по её словам, оценивают её состояние как тяжёлое, пишет РЕН ТВ.

Отметим, таким образом Елена Папанова опровергла появившуюся ранее в СМИ информацию о том, что её мать скончалась.

Ранее сайт KP.Ru сообщал, что вдова артиста, советская и российская актриса Надежда Каратаева скончалась в возрасте 94 лет. По данным издания, последние годы она сильно болела, а утром ей стало хуже. Издание утверждало, что артистка скончалась в карете скорой помощи.

