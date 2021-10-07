До девяти человек насмерть отравились алкоголем в Оренбуржье

Не менее девяти человек умерли в Оренбургской области после, предположительно, распития суррогатного алкоголя. Об этом информируют региональные управления МВД и Следственного комитета.

Смертельные отравления получили жители посёлка Красночабанский Домбаровского района. Жертвам – от 36 до 73 лет. Все были госпитализированы с предварительным диагнозом токсическое действие этанола (технического спирта).

Полиция начала проверку по этому факту. Возбуждено уголовное дело по статье УК о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Проведены обыски в местах предполагаемого сбыта спиртосодержащей жидкости, изъяты ее образцы.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АлкогольОренбургская ОбластьОтравление
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