До 500 дел осуждённых сгорело в архиве краснодарского УФСИН
Архив управления Федеральной службы исполнения наказаний уничтожен огнём в городе Новокубанске Краснодарского края. Следствие не исключает, что был осуществлён поджог.
Как стало известно «Известиям», в результате ЧП сгорело не менее 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных граждан. При этом площадь пожара была относительно небольшая – восемь квадратных метров.
По данным источника издания, помещение не было оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. По факту происшествия началась проверка.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ФСИН не признала переполненность отечественных следственных изоляторов, о которой говорят правозащитники.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+3 032 / сут.
Умерли
394 тыс.+47 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 062 / сут.
- Патрушев связал уход США из Афганистана с подготовкой Украины к наступлению
- Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России снизилась на 52% за неделю
- До 500 дел осуждённых сгорело в архиве краснодарского УФСИН
- Губернатор Севастополя сообщил о тренировке расчетов ПВО в городе
- Пушилин заявил, что Соледар близок к освобождению
- Пушилин: Вопрос названия Артемовска должны решать его жители
- Галкина* лишат наград в России
- В Армении назвали нецелесообразным проведение учений ОДКБ в республике
- В ДНР заявили о потере ВСУ более 170 военных и двух танков за сутки
- Патрушев выразил надежду на улучшение мировой обстановки в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru