До 500 дел осуждённых сгорело в архиве краснодарского УФСИН

Архив управления Федеральной службы исполнения наказаний уничтожен огнём в городе Новокубанске Краснодарского края. Следствие не исключает, что был осуществлён поджог.

Как стало известно «Известиям», в результате ЧП сгорело не менее 500 дел уже отбывших наказание поднадзорных граждан. При этом площадь пожара была относительно небольшая – восемь квадратных метров.

По данным источника издания, помещение не было оборудовано системой видеонаблюдения и пожарной сигнализацией. По факту происшествия началась проверка.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее ФСИН не признала переполненность отечественных следственных изоляторов, о которой говорят правозащитники.

