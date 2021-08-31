До 400 электросамокатов повредили неизвестные в центре Москвы
Неизвестные злоумышленники обмазали солидолом 400 электросамокатов, размещённых на стойках проката в центре Москвы, в районе Якиманка. Об этом , сообщает столичный главк МВД.
Уточняется, что пластичная смазка была нанесена на электронные панели транспортных средств. Речь идёт о самокатах, которые находились в начале Ленинского проспекта и на Крымском Валу.
Полиция оценивает причиненный материальный ущерб. Один электросамокат, который обычно используется в прокате, стоит в среднем от 40 до 65 тысяч рублей в зависимости от характеристик.
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