До 40 газовых баллонов взорвалось в Ульяновске при пожаре на складе
26 января 202416:41
Пожар возник на складе в Засвияжском районе Ульяновска, в результате сдетонировали не менее 40 газовых баллонов. Информацию об этом распространил в соцсетях глава областного центра Александр Болдакин.
По предварительным данным ульяновского областного главка МЧС, из людей никто не пострадал. Загоревшийся склад расположен в Засвияжском районе Ульяновска.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спасатели и пожарные продолжают работу на месте происшествия. Площадь возгорания уточняется.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru