До 40 газовых баллонов взорвалось в Ульяновске при пожаре на складе

Пожар возник на складе в Засвияжском районе Ульяновска, в результате сдетонировали не менее 40 газовых баллонов. Информацию об этом распространил в соцсетях глава областного центра Александр Болдакин.

По предварительным данным ульяновского областного главка МЧС, из людей никто не пострадал. Загоревшийся склад расположен в Засвияжском районе Ульяновска.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», спасатели и пожарные продолжают работу на месте происшествия. Площадь возгорания уточняется.

