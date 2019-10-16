До 26 выросло число пострадавших в аварии троллейбуса в Чебоксарах
16 октября 201917:18
Число получивших травмы в результате аварии с троллейбусом в столице Чувашии увеличилось до 26. Такие обновленные данные приводит министерство здравоохранения республики, сообщает ТАСС. Среди пострадавших - семеро детей. Все травмированные отправлены в больницы.
Троллейбус врезался в столб линии электропередачи. По уточнённой информации Госавтоинспекции, ЧП случилось в связи с тем, что водитель почувствовал себя плохо. По предварительным данным, тяжело пострадавших нет.
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Фото: cheb.media
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