До 20 человек могут быть блокированы в горящем бизнес-центре в Москве. Видео

До 20 человек могут оставаться в горящем здании бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварителбным данным, люди заблокированы на шестом и седьмом этажах.

По информации о пострадавших не поступало. По неподтверждённым данным, два человека были спасены с восьмого этажа. Кроме того, часть людей вышли на крышу 10-этажного здания.

Площадь возгорания составляет не менее 1000 квадратных метров. Пожару присвоен пятый максимальный номер сложности. На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.