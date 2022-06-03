До 20 человек могут быть блокированы в горящем бизнес-центре в Москве. Видео
До 20 человек могут оставаться в горящем здании бизнес-центра «Гранд Сетунь плаза» на западе российской столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. По предварителбным данным, люди заблокированы на шестом и седьмом этажах.
По информации о пострадавших не поступало. По неподтверждённым данным, два человека были спасены с восьмого этажа. Кроме того, часть людей вышли на крышу 10-этажного здания.
Площадь возгорания составляет не менее 1000 квадратных метров. Пожару присвоен пятый максимальный номер сложности. На место прибыл глава МЧС России Александр Куренков и его заместитель Илья Денисов.
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