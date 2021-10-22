До 16 человек выросло число жертв взрыва на заводе под Рязанью
До 16 человек погибли, по последним данным, в результате взрыва на пороховом заводе в Рязанской области. Последние обновленные данные обнародовал помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Взрыв и пожар произошли на заводе «Эластик» в Шиловском районе в посёлке Лесной на юго-востоке от областного центра. Цех принадлежит компании «Разряд», которая занимается производством и хранением взрывчатки, а также утилизацией боеприпасов.
Ещё один пострадавший в критическом состоянии доставлен вертолётом санитарной авиации в Областную клиническую больницу Рязани. У него ожоги 80% тела. Региональным МЧС РФ открыта «горячая линия» для родственников погибших и пострадавших.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин направил в Рязанскую область опытных криминалистов центрального аппарата СК РФ для оказания всесторонней практической помощи в установлении наиболее полной картины и причин произошедшего.
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