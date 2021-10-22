До 15 выросло число погибших при взрыве на заводе под Рязанью

Число погибших в результате взрыве в цеху по производству пороха на заводе в Рязанской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Тела погибших найдены на месте ЧП, информирует официальный сайт правительства региона. Взрыв произошел на заводе «Эластик» в посёлке Лесной Шиловского района. Один человек с сильными ожогами находится в местной больнице. Планируется его эвакуация вертолётом в стационар областного центра.

По данным экстренных служб, цех принадлежит компании, которая специализируется на производстве и хранении взрывчатки, а также утилизации боеприпасов. Здание обрушилось на площади 150 квадратных метров. Взрыв произошёл в результате сбоя технологического процесса с последующим возгоранием.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших.

