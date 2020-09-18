Директора наркоклиники в Красноярске арестовали после пожара
Суд в Красноярске принял решение об аресте директора частной наркологической клиники в Красноярске, где произошёл пожар. Ольга Бескровная отправлена в следственный изолятор на два с небольшим месяца – до 15 ноября включительно, передает ТАСС.
Медицинское учреждение загорелось в ночь на среду, 16 сентября. Погибли четыре человека, двое пострадали. Директора обвиняют по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Клиника функционировала без лицензии на оказание медицинских услуг в условиях круглосуточного стационара. Следствие установило, что пожарная сигнализация сработала не должным образом, из-за чего эвакуация была проведена с опозданием.
При этом причиной возгорания стал поджог, отмечает RT. Злоумышленником оказался пациент клиники. Камеры зафиксировали, как он поджигает свою одежду в палате. Накануне подозреваемый был задержан в 100 километрах от Красноярска.
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