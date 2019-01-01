Происшествия

Директор торгового центра застрелен в Подмосковье

4 июня15:30

Директор торгового центра застрелен в Подмосковье. Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила, что 60-летний предприниматель Николай Леонов получил смертельное ранение в Солнечногорском районе Московской области. Злоумышленник произвел не менее трех выстрелов из пистолета с глушителем, а после скрылся, сообщает Москва 24.

Следствию предстоит выяснить, было ли убийство связано с предпринимательской деятельностью мужчины. Пока эта версия произошедшего называется приоритетной. На месте преступления работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело по статьям «Убийство» и «Незаконный оборот оружия».


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ФОТО: Flickr
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