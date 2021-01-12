Дежурный диспетчер задержан в Норильске после гибели людей под лавиной
Оперативный дежурный Единой дежурно-диспетчерской служба (ЕДДС) Норильска задержан правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела по факту гибели трех человек в результате схода лавины. Об этом информирует Следственный комитет.
Ранее стало известно, что ЕДДС, принявшая сообщение о снежной массе, накрывшей несколько построек горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», оповестила о происшествии МЧС через час с лишним.
Единая дежурная диспетчерская служба - муниципальный орган, который предназначен для сбора информации от граждан о происшествиях, оценки их масштаба и степени опасности, оповещение экстренных служб и обеспечения их согласованных действий.
Сход лавины произошел в минувшую пятницу. Погибли три человека – муж с женой и малолетний сын. Ещё один их ребёнок – подросток в тяжелом состоянии был госпитализирован. Он постепенно идёт на поправку, сегодня его перевели из отделения реанимации в палату соматического отделения, передает RT.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Уже установлено, что дом, в котором находились погибшие, был возведён главой семейства без разрешительных документов.
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