Дезертир сдался в Подмосковье спустя 14 лет после побега

Бывшего военнослужащего из Наро-Фоминска осудили за побег из части, совершенный 14 лет назад, сообщает «Подмосковье сегодня».

Мужчина по фамилии Николай Ахминеев добровольно сдался следователям. С 2004 года он скрывался, работая дворником. В Наро – Фоминске проходил срочную службу рядовым.

Ахминеева признали виновным в дезертирстве и осудили на 2,5 года колонии – поселения, сообщает Следственный комитет РФ.



