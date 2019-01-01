Происшествия

Дезертир сдался в Подмосковье спустя 14 лет после побега

13 мая16:33

Бывшего военнослужащего из Наро-Фоминска осудили за побег из части, совершенный 14 лет назад, сообщает «Подмосковье сегодня».

Мужчина по фамилии  Николай Ахминеев добровольно сдался следователям. С 2004 года он скрывался, работая дворником. В Наро – Фоминске проходил срочную службу рядовым.

Ахминеева признали виновным в дезертирстве и осудили на 2,5 года колонии – поселения, сообщает Следственный комитет РФ. 


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ФОТО: www.i30ownersclub.com
ТЕГИ:АрмияДезертирВерховный Суд

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