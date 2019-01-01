Дезертир сдался в Подмосковье спустя 14 лет после побега
Бывшего военнослужащего из Наро-Фоминска осудили за побег из части, совершенный 14 лет назад, сообщает «Подмосковье сегодня».
Мужчина по фамилии Николай Ахминеев добровольно сдался следователям. С 2004 года он скрывался, работая дворником. В Наро – Фоминске проходил срочную службу рядовым.
Ахминеева признали виновным в дезертирстве и осудили на 2,5 года колонии – поселения, сообщает Следственный комитет РФ.
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