Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе
4 сентября 202008:52
Автобус и маршрутка столкнулись в посёлке Витязево в Анапе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадали девять человек. Все они доставлены в больницы.
Судя по фотографиям с места ДТП, произошло лобовое столкновение. К ликвидации последствий ДТП привлекали сотрудников МЧС.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru