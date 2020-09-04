Девять человек пострадали в ДТП с автобусом в Анапе

Автобус и маршрутка столкнулись в посёлке Витязево в Анапе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы, пострадали девять человек. Все они доставлены в больницы.

Судя по фотографиям с места ДТП, произошло лобовое столкновение. К ликвидации последствий ДТП привлекали сотрудников МЧС.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТПАнапа
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры