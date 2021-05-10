Девять человек погибли после ударов Израиля по сектору Газа

Девять человек, в том числе трое детей погибли, три человека пострадали в результате ракетных ударов Израиля по сектору Газа. Об этом сообщил представитель минздрава палестинского анклава Ашраф аль-Кидра в беседе с РИА Новости.

Отмечается, что жертвами ударов стали жители города Бейт-Ханун на севере Газы.

Ранее в понедельник израильская Армия обороны в ответ на ракетные обстрелы со стороны сектора Газа ударила по объектам радикального палестинского движения ХАМАС, напоминают Известия. На территорию Израиля прилетели четыре ракеты и воздушные шары со взрывчаткой.

Позже семь ракет были выпущены по территории Израиля из сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена. Ответственность за удары взяло военное крыло ХАМАС.

