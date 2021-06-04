Девять человек погибли под колесами поезда в Китае
4 июня 202107:17
Пассажирский поезд, который шел из города Урумчи в Ханчжоу, сбил работников на железнодорожных путях, сообщило Центральное телевидение Китая. Погибли девять человек.
#BREAKING At least nine people died after a train crashed into maintenance workers on Friday morning in Jinchang City in northwest China's Gansu Province, according to an initial investigation.— CGTN (@CGTNOfficial) June 4, 2021
Rescue work is underway. https://t.co/cBck5PmMSf pic.twitter.com/rqJ9FfGzXh
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Девять человек погибли под колесами поезда в Китае
- В Минтруде рассказали, сколько дней продлятся новогодние каникулы в 2022 году
- Назван способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
- Американские спецслужбы не смогли убедить администрацию Байдена в отсутствии инопланетян
- Постпред России при ЕС прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
- Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций
- США призвали Россию прекратить хакерские атаки
- В МИД РФ заявили об убытках для SWIFT в случае отключения России от системы
- JBS возобновила работу после кибератаки
- Финансист сообщил, какой доход нужен для накопления пенсии
3 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru