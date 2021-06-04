Девять человек погибли под колесами поезда в Китае

В правительстве объяснили рост цен на жильё в России Минтруд пообещал россиянам длинные новогодние каникулы в 2022 году «Кривая линия» НСН ищет недошедшие до вдовы ветерана Великой Отечественной войны выплаты Гинцбург: «Спутник V» гарантирует полную безопасность «Нашествию»