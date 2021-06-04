Девять человек погибли под колесами поезда в Китае

Пассажирский поезд, который шел из города Урумчи в Ханчжоу, сбил работников на железнодорожных путях, сообщило Центральное телевидение Китая. Погибли девять человек.

Происшествие случилось в провинции Ганьсу на 401-м километре дороги. Предположительно, погибли девять железнодорожных рабочих, сообщил ФАН. Подробности происшествия не уточняются.

Сотрудники спасательных служб продолжают вести поисковые работы, пишет РЕН ТВ.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Twitter CCTVAsiaPacific
ТЕГИ:ПроисшествиеКитайПоезд
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры