Девушка упала с моста в реку в центре Москвы
Пожарные спасли из Москвы-реки девушку, упавшую воду с Большого Каменного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное управление МЧС РФ.
По данным агентства, пожарная машина проезжала мимо во время инцидента. Девушку пытались спасти, кинув ей спасательный круг, однако у нее не получилось самостоятельно выбраться из воды. После этого один из пожарных спустился на воду при помощи обвязки для спасения потерпевшей.
Отмечается, что до приезда медиков девушка отогревалась в пожарной машине. Состояние ее здоровья не уточняется.
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