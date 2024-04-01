Девочка погибла при падении бетонного забора в Мытищах
Девочка семи лет погибла в Московской области в результате несчастного случая – на неё упала секция бетонного забора. Трагедия случилась в Мытищах в воскресенье, 31 марта.
Информацию об этом распространило подмосковное Главное следственное управление Следственного комитета на своём сайте. После падения плиты ребёнок скончался на месте происшествия.
Возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - о причинении смерти по неосторожности, а также о халатности. Как передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН», следователи и криминалисты уже завершили изучение места трагедии. Расследование продолжается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru