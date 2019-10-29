Детский сад в Ярославе проверят после избиения девочки детьми

В Ярославле началась проверки в детском саду, где дети избили ногами девочку во время прогулки. Как сообщает Телеканал «360», городской департамент образования изучит все обстоятельства, даст оценку действиям педагогического состава и заведующей детского дошкольного учреждения № 236.

Ранее соцсетях появилась видеозапись, на которой трое детей пинают ногами девочку, которая лежит на земле. Один из мальчиков ходит по воспитаннице, которая, впрочем, не проявляет признаков недовольства. Региональный главк Следственного комитета начал доследственную проверку по этому факту.

