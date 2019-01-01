Десять рублей извлекли из пищевода 5-летнего мальчика в Подмосковье

Десятирублевую монету сумели извлечь хирурги городской клинической больницы в Мытищах из пищевода пятилетнего ребёнка. Как сообщает сайт «Подмосковье Сегодня», мальчик проглотил денежный знак случайно во время игры. Родители оперативно доставили его в клинику, где бедолаге быстро оказали помощь.

Монету удалили без операции, с помощью инструментов. Ребёнка уже отпустили домой, он не испытывает никаких проблем со здоровьем. По словам отца, монету сын оставил себе на память.

В конце июня врачам в Подмосковье пришлось извлекать из пищевода двухлетнего ребенка один рубль. Медики напоминают родителям, что из поля зрения малышей необходимо убирать мелкие предметы.

